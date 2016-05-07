Умер бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Валерий Зуев

Профессиональную карьеру футболиста Валерий Зуев начал в киевском "Динамо", за которое провел 68 матчей и забил один гол, сообщает football.ua. В составе бело-синих трижды становился чемпионом СССР, дважды – обладателем Кубка СССР, в сезоне 1974/1975 выигрывал Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА.

Также защищал цвета днепропетровского "Днепра", с которым в 1983 году стал чемпионом СССР. В 1981 году, выступая за СКА (Ростов-на-Дону), выиграл очередной Кубок СССР.

После завершения карьеры футболиста почти 20 лет работал в тренерском штабе "Динамо" Киев. Кроме того, в 2013 году был ассистентом главного тренера симферопольской "Таврии".