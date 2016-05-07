Премьер-лига, 25-й тур, "Волынь" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч предпоследнего 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает днепропетровский "Днепр".

Встречаются команды, которые занимают 12-е и 3-е места в турнирной таблице, соответственно.

Победа в этом матче досрочно принесет днепропетровскому "Днепру" бронзовые медали национального первенства. А вот "Волыни", которая находится н 12-м месте, остается решать только локальные задачи. Например, она может попасть в 10-ку сильнейших.

Тем не менее, матч первой половины сезона в Днепропетровске завершился победой "Волыни" - 0:1. Гол тогда забил Шарпар.

Нужно отметить, что это две разные команды по стилю игры.

На котировках букмекерских контор гости считаются явными фаворитами. Если на победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 8,17 к 1, то на ничью - 4,63 к 1, а на победу "Днепра" - 1,33 к 1.

Матч "Волынь" - "Днепр" начнется в Луцке в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".