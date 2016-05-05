На котировках букмекерских контор "Севилья" является явным фаворитом матча с "Шахтером"

Испанская "Севилья" является фаворитом ответного матча полуфинала Лиги Европы против донецкого "Шахтера" на котировках букмекерских контор, сообщает BetExplorer.

Специализированный сайт собрал данные 26 ведущих мировых контор, на котировках которых "Севилья" является фаворитом.

Ставки на победу хозяев поля котируются от 1,63 до 1,7 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются в диапазоне от 3,85 до 4,3 к 1, а на победу горняков - от 4,75 до 5,63 к 1. Средние коэффициенты составляют - 1.65 к 1 на победу "Севильи", 4.07 к 1 на ничью и 5.25 к 1, на победу "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, матч 1/2 финала Лиги Европы "Севилья" - "Шахтер" начнется в четверг, 5 мая, в 22.05 по киевскому времени. Игра во Львове завершилась вничью (2:2) и для того, чтобы выходить в финал горнякам необходимо побеждать, либо добиваться крупной ничьей (3:3, 4:4 и т.д.). В случае повторения результата игры во Львове, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.