Луческу накануне ответного матча с "Севильей": Будем ли мы рисковать и атаковать с первых минут? Посмотрим

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Европы с "Севильей", сообщает UA-Football.

- Мы допустили много ошибок в прошлой игре. Но обычно "Севилья" создает много моментов, а во Львове этого не случилось.

Была ошибка судьи в ситуации с пенальти – мы много раз пересмотрели повторы, нога Феррейры не касалась ноги соперника. Вспоминали 2007 год – тогда тоже два пенальти в наши ворота назначили. Поэтому я попросил игроков, чтобы были внимательны – у соперника много опытных футболистов, которые умеют действовать в таких ситуациях.

Будем ли мы рисковать и атаковать с первых минут? Посмотрим. Все будет зависеть от того, как будет действовать "Севилья". Ее будет подгонять публика – мы должны это использовать.

Тайсон во Львове сыграл на 50 процентов. Если сыграет на максимуме своих возможностей, это может быть сюрпризом для соперника", – подытожил Луческу.

Как сообщал УНИАН, матч 1/2 финала Лиги Европы "Севилья" - "Шахтер" начнется в четверг, 5 мая, в 22.05 по киевскому времени. Игра во Львове завершилась вничью (2:2) и для того, чтобы выходить в финал горнякам необходимо побеждать, либо добиваться крупной ничьей (3:3, 4:4 и т.д.). В случае повторения результата игры во Львове, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.