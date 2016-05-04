"Могильщик" сборной Украины на ЧМ-2006 объявил об окончании карьеры

Форвард итальянской "Вероны" Лука Тони объявил о том, что матч 37-го тура Серии А против "Ювентуса" станет последним в его профессиональной карьере. Об этом сообщает официальный сайт "Вероны".

"После долгих размышлений и многих лет в футболе я хочу заявить, что игра против "Ювентуса" станет моим последним матчем в качестве профессионального футболиста", - заявил Тони на пресс-конференции, посвященной окончанию его карьеры.

38-летний нападающий дебютировал в Серии А лишь в возрасте 23 лет, когда стал игроком "Виченцы". После этого он выступал за "Брешию", "Палермо", "Фиорентину", "Баварию", "Рому", "Дженоа", "Ювентус" и "Верону".

Тони дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии и еще один раз - немецкой Бундеслиги. В 2008-м году он завоевал с мюнхенской "Баварией" свое единственное чемпионство в футбольной карьере.

Самым успешным для Тони стал 2006-й год, когда он в качестве основного нападающего сборной Италии выиграл чемпионат мира в Германии. На том турнире он забил два мяча - оба в четвертьфинальном матче со сборной Украины, который Италия выиграла со счетом 3:0.

В нынешнем сезоне "Верона" заняла последнее место в чемпионате Италии и следующий чемпионат начнет в Серии В. Лука Тони провел за команду 22 матча, забив пять мячей.