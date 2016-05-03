Эксперты рассказали, сколько "Лестер" заработает от своей победы в чемпионате Англии

Футбольный клуб "Лестер Сити", который вчера досрочно стал чемпионом Англии, получит за свою победу 150 миллионов фунтов, сообщает BBC.

Как подсчитали спортивные аналитики компании Repucom, прирост поступит за счет призовых, которые клуб получит от Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Также ожидается рост доходов в дни матчей "Лестера" - это связано с увеличением посещаемости стадиона.

В компании подчеркивают, что в течение прошедшего сезона количество болельщиков "Лестера" росло по всеми миру. Лишь в социальной сети Facebook клуб имеет на 540% больше подписчиков, чем это было перед сезоном 2015/16.

Больше всего почитателей "Лестера" за пределами Англии находится в Алжире - около 500 тысяч граждан этой страны болели за команду, лидером которой выступал их соотечественник Рияд Марез. Также всплески интернет-активности, связанной с "Лестером", были замечены в Италии и Таиланде - именно эти страны представляют менеджер клуба Клаудио Раньери и владелец Вишай Шривадданапрабха.

Также отмечается, что во время сезона количество телезрителей "Лестера" возросло на 23% по всеми миру. Этот факт поможет клубу в следующем сезоне увеличить поступления от спонсоров.

Как сообщал УНИАН, вчера "Лестер" впервые в своей истории стал чемпионом Англии. Накануне сезона шансы команды завоевать этот титул оценивался букмекерами как 5000 к 1.