Сенсационный "Лестер" досрочно стал чемпионом Англии

Команда "Лестер Сити" досрочно стала победителем английской Премьер-лиги. Это стало возможным после того, как ее преследователь "Тоттенхэм" не смог удержать гостевую победу в матче 36-го тура чемпионата с "Челси".

Первый тайм "Тоттенхэм" выиграл со счетом 2:0, но после перерыва "Челси" смог отыграться. Победный для "Лестера" мяч за 7 минут до окончания основного времени игры забил лучший футболист Премьер-лиги минувшего года Эден Азар.

Челси - Тоттенхэм - 2:2 (0:2)

Голы: Кэхилл (58), Азар (83) - Кейн (35), Сон Хын Мин (44)

Таким образом, после 36-ти туров чемпионата "Лестер", имеющий в активе 77 очков, стал недосягаемым для "Тоттенхэма", который набрал 70 очков.

Накануне старта сезона ведущие букмекерские конторы мира оценивали шансы "Лестера" стать чемпионом Англии как 5001 к 1.

Как сообщал УНИАН, алжирский полузащитник "Лестера" Рияд Марез был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге.