Президент "Динамо" Суркис: "Поступки Ярмоленко и Степаненко обсуждать не хочу"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не захотел давать оценку драке футболистов, которая состоялась вчера во время матча между столичной командой и донецким "Шахтером", сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

"Матч оставил неприятный осадок не потому, что мы проиграли, а оттого, что завершился он резонансным инцидентом. Поступки Андрея Ярмоленко, Тараса Степаненко и других участников матча, ввязавшихся в драку, включая запасных, я обсуждать сейчас не хочу - все хороши. Дисциплинарный комитет федерации даст им надлежащую оценку. Не хочу никого оправдывать, но мне кажется, что спустя какое-то время, когда эмоции схлынут, ребята помирятся. На чемпионате Европы, где игроки "Динамо" и "Шахтера" окажутся по одну сторону баррикады, конфронтации внутри сборной быть не должно. Это аксиома", - заявил Суркис.

При этом он выразил готовность извиниться перед болельщиками "Динамо" и "Шахтера" за конфликт между командами.

"В такой наэлектризованной обстановке достаточно маленькой искры, чтобы разгорелось пламя. И действие игрока, в иной ситуации прошедшее бы практически незамеченным, способно вызвать непредсказуемые эмоции - и публики, перед которой футболист чужой команды (Тарас Степаненко - прим. УНИАН) демонстративно целует после гола эмблему своего клуба, и оппонентов на поле. Естественно, я не сторонник агрессии, за которую готов извиниться перед болельщиками "Динамо" и "Шахтера", но следует оценивать ситуацию в комплексе - и помнить, с чего все началось.

Нас упрекают в неуважении к сопернику, дважды обыгравшему динамовцев в ходе сезона - Мирча Луческу даже сказал, что не победивший горняков в личных встречах чемпион не кажется ему полноценным. Но если так - полноценными ли серебряными призерами стали горняки, если дважды уступили "Днепру"? И можно ли считать демонстрацией уважения к противнику оскорбительный перепев динамовского гимна, которым, используя лексику, далекую от литературной, дирижировал в самолете капитан "Шахтера" Дарио Срна? Ведь исполняли горняки эту песню под видеозапись, позднее размещенную в интернете", - объяснил свою точку зрения Суркис.

При этом он подчеркнул, что в поражении киевлян от "Шахтера" есть часть его вины. Президент "Динамо" считает, что он должен был почувствовать у игроков своей команды недостаточную мотивацию перед данным матчем.

"Если бы почувствовал даже намек на расслабленность, увиденную позднее на поле, - посоветовал бы Сергею Реброву выставить в этом матче дублеров, которые накануне разгромили молодежный состав горняков со счетом 4:0. Сделали это ребята с легкостью не только по счету, но и по содержанию игры, также заранее оформив чемпионство. Нет никакой гарантии, что исход матча на львовском стадионе оказался бы иным, но рвения и стремления к победе нашему ближайшему резерву было бы не занимать", - считает Суркис.

Как сообщал УНИАН, вчера во Львове киевское "Динамо" проиграло матч чемпионата Украины донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Игра запомнилась, прежде всего, дракой футболистов обеих команд, которая вспыхнула после того, как полузащитник "горняков" Тарас Степаненко побежал праздновать третий гол своей команды перед фан-сектором "Динамо".

В послематчевом комментарии Тарас Степаненко заявил, что после того, как игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко во время драки ударил его по ногам, дружбу между футболистами можно считать законченной. Ярмоленко отказался комментировать инцидент.

При этом, Ультрас "Динамо" выпустили заявление, в котором говорится, что фанаты не простят Степаненко за то, что после третьего гола он подбежал к сектору болельщиков "Динамо" и перед ними расцеловал эмблему своего клуба.