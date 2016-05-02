Шовковский: "Степаненко стоило бы подумать о своей безопасности, ведь теперь он живет в Киеве"

Полузащитнику донецкого "Шахтера" Тарасу Степаненко стоило бы подумать о собственной безопасности перед тем, как демонстративно радоваться голу своей команды перед глазами киевских фанов. Об этом заявил вратарь "Динамо" Александр Шовковский в интервью FootBoom.com.

"Неприятный эпизод, который произошел в конце игры, совершенно выбил все из колеи. Я считаю, что Тарасу [Степаненко] стоило подумать о своей безопасности, так как он теперь проживает в городе Киеве. Не исключено, что болельщики не захотят ему прощать подобного рода действия. Но это уже личное дело Степаненко и футбольного клуба "Шахтер", - заявил голкипер.

Он также отметил, что время инцидента на поле выбежали, в том числе, представители тренерского штаба "Шахтера" и начали использовать в потасовке кулаки.

"Удивительно, что на поле повыскакивали и запасные футболисты, и тренерский штаб "Шахтера", один из представителей которого также активно размахивал кулаками наравне со всеми. Сложно что-то говорить, пусть разбираются компетентные органы, - считает Шовковский.

Как сообщал УНИАН, вчера во Львове донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:0. Матч запомнился дракой между футболистами, которая возникла после того, как донетчане забили третий мяч, а Тарас Степаненко побежал к трибуне с болельщиками киевлян радоваться успеху.

В послематчевом комментарии Степаненко заявил, что после того, как игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко ударил его по ногам, дружбу между футболистами можно считать законченной.