Не потерять Луческу

Центральный матч 24-го тура чемпионата Украины, как и подобает играм с громкой вывеской «Динамо» - «Шахтер», оказался зрелищным и из категории тех, которые непременно запоминаются.

То, что матчи «Динамо» - «Шахтер» всегда крайне принципиальны, даже не факт – прописная истина. Какая бы разница в очках не была у соперников, в каком бы ранге они не находились (действующий чемпион, или уже потерявший всякие шансы на успех в чемпионате), игроки всегда будут выходить предельно мотивированными и заряженными на успех. Собственно, это подтвердила концовка матча во Львове, с массовой бойней в центре поля в тот момент, когда одни отчаялись от бессилия, а вторые – праздновали локальный, но крайне значимый в плане психологии успех.

По накалу страстей этот матч, возможно, даже превзошел все предыдущие противостояния грандов отечественного футбола последних лет

По накалу страстей этот матч, возможно, даже превзошел все предыдущие противостояния грандов отечественного футбола последних лет. А выиграть его смог тот, у кого голова оказалась более холодной и расчетливой.

Мистер никогда ничего не говорит впустую, или находясь в плену эмоций. Он прекрасно владеет собой, а вот «задеть соперника за живое» хитрый румынский специалист умеет как никто иной. Еще за пару недель до игры с «Динамо» Луческу позволил себе «пассаж», дескать, если киевляне не обыграют его команду в очной встрече, их чемпионство будет несправедливым. На эту фразу отреагировали все, кому не лень. От президента «Динамо», до рядовой домохозяйки, волею случая интересующейся футболом. Пожалуй, самым ярким оказалось высказывание прямого конкурента - главного тренера киевлян Сергея Реброва - о том, что Луческу оскорбил весь украинский чемпионат.

Мистер, скорее всего, именно реакции Реброва и добивался. Заставить нервничать оппонента, внести сумятицу задолго до матча – мастерский психологический ход

Мистер, скорее всего, именно реакции Реброва и добивался. Заставить нервничать оппонента, внести сумятицу задолго до матча – мастерский психологический ход. Ничего зазорного в этом, кстати, нет. Если почитать перепалки наставников «Реала» и «Барселоны» в канун очных матчей чемпионата Испании, заочные споры тренеров команд Италии, Англии и Германии, высказывания Луческу покажутся невинным детским лепетом. Подколоть соперника, вывести его из психологического равновесия, вполне нормальное явление. А умение не поддаться на подобные провокации – ценится еще больше.

К сожалению, киевляне вышли на этот матч практически неподготовленными в психологическом плане. Команда была весьма нервная, плохо понимала, что нужно делать на поле против резервистов «Шахтера», а ее лидер Ярмоленко должен был получить вторую желтую карточку задолго до рокового столкновения со Степаненко.

После матча Ребров попытался оправдать грубость лидера своей команды неподобающим поведением соперника. Мол, Степаненко целовал эмблему «Шахтера» на своей футболке возле сектора фанатов киевского «Динамо». Объяснение – весьма оригинальное. А как же быть тогда с теми игроками, которые забивают голы и предлагают помолчать фанатам соперника, прикладывая указательный палец к своим губам?

К чести Реброва, вину за поражение он все-таки записал на свой счет

Да мало ли еще бывает разных провокационных жестов… Может, стоит просто признать психологическую неподготовленность игроков своей команды. К чести Реброва, вину за поражение он все-таки записал на свой счет.

Луческу полностью переиграл оппонента. Переиграл трижды в нынешнем сезоне – дважды по 3:0 в чемпионате и 2:0 в Суперкубке, стартовом матче сезона 2015/16. Да, Луческу не выиграл чемпионат, но, видимо он и не рассчитывал выиграть турнир в нынешнем сезоне. Объективно, киевляне были сильнее в турнире в целом. Зато он бросил все силы своей команды на успешное выступление в Лиге Европы. Горняки, несмотря на все свои кадровые и прочие трудности, до сих пор реально претендуют на евротрофей. А это, ко всему прочему, положительно влияет не только на абстрактный имидж, но и на вполне конкретный рейтинг украинского клубного футбола в Европе.

Луческу, безусловно, лучший специалист в украинском футболе на данный момент. Его опыт, мудрость, достигнутые результаты - вне конкуренции. С учетом же состояния отечественного футбола в данный момент, потерять Луческу было бы сродни катастрофе. Он необходим не столько «Шахтеру», сколько всему отечественному футболу. Мистер возглавляет одну из сильнейших команд страны, а значит, во многом задает вектор развития футбола на каждый сезон. На его команду смотрят, у него учатся, с ним сражаются…

Несдержанность Ярмоленко в данном конкретном матче может аукнуться уже на гораздо более высоком уровне в ближайшем будущем

И еще. Несдержанность Ярмоленко в данном конкретном матче может аукнуться уже на гораздо более высоком уровне в ближайшем будущем. Конфликт двух игроков ведущих клубов станет головной болью для еще одного тренера – национальной сборной. Михаил Фоменко известен своим консерватизмом и всегда минимизирует риски до нуля. Накануне своего первого Евро в качестве тренера команды-участницы, он тем более не будет рисковать. Тарасу Степаненко и Андрею Ярмоленко нужно срочно что-то придумать. Оба – крайне важны для национальной сборной. Проявить принципиальность и не искать компромиссы, заставить Фоменко выбирать - самое глупое, что могут сделать оба игрока в данной конкретной ситуации. Остается надеяться, что разум возобладает над эмоциями.

Кирилл Стадниченко