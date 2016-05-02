Президент Премьер-лиги Генинсон: "Сколько команд будет играть в УПЛ, станет понятно только после финансового контроля"

Окончательное количество команд, которые начнут следующий сезон в футбольной Премьер-лиге Украины, станет известно лишь после того, как клубы пройдут финансовый контроль. Об этом в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2" сообщил президент Премьер-лиги Владимир Генинсон, сообщает Footboom.com.

"Все проходят финансовый контроль. Только после этого станет понятно сколько команд останется в высшей лиге. Это может быть 12 команд, может быть 10, может 8. Самое главное, чтобы прошли фэйр-плей и аттестацию. Мы не хотим, чтобы повторились эпизоды из этого сезона, когда одна команда рухнула прямо посреди сезона ("Металлург" из Запорожья - прим. УНИАН)", - заявил Генинсон.

По его словам, для Премьер-лиги очень важно, чтобы каждая команда могла содержать себя, "чтобы она не спонсировалась деньгами извне, которые могут прекратиться в любую минуту".

Как сообщал УНИАН ранее, Федерация футбола Украины не выдала аттестат на участие в следующем сезоне УПЛ харьковскому "Металлисту", ужгородской "Говерле" и луцкой "Волыни".