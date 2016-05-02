Суркис: "Велозу, скорее всего, покинет "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что клуб может расстаться с португальским полузащитником Мигелом Велозу. Об этом он сказал в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2", сообщает tribuna.ua.

"Велозу, скорее всего, будет предоставлен статус свободного агента. Он уже с зимы говорил о том, что хочет поиграть на Западе. Я не могу на него давить. После игры с "Шахтером" мы сядем с ним и поговорим. В любом случае расстанемся , если не друзьями, то я его очень сильно поблагодарю за те годы, что он отдал нашей команде", - сказал Суркис.

Президент "Динамо" также отметил профессионализм португальского футболиста.

"Велозу тренировался профессионально, никогда не филонил, не опаздывал на сборы, никогда не был замечен в нарушении спортивного режима. Он настоящий профессионал. Если он даже не останется в "Динамо", то и своему следующему клубу он принесет много пользы", – считает Суркис.

Как сообщал УНИАН, ранее Велозу в интервью португальским СМИ сообщил, что намерен покинуть "Динамо" ближайшим летом.