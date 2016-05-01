Луческу: "За спиной "Динамо" находятся люди, которые занимаются не теми вещами"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что вопросы о честности победы киевского "Динамо" в чемпионате Украины по-прежнему остаются в силе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Футбол 1" после игры с "Динамо" (3:0).

"О результате и говорить нечего. "Динамо" должно было сегодня продемонстрировать, что они чемпионы, но теперь вопрос честности их победы в чемпионате остается в силе. Есть команды, которые в матчах с ними притворяются, что они играют в футбол, а потом дают тяжелый бой нашей команде", - заявил Луческу.

Он также добавил, что за спиной "Динамо" находятся люди, которые вредят национальному чемпионату.

"Мы показали в Европе, что "Шахтер" - лучшая команда Украине. Не могу промолчать: за спиной "Динамо" находятся люди, которые занимаются не теми вещами, которыми следовало бы. И это не дает развиваться чемпионату Украины".

Луческу также прокомментировал потасовку между футболистами обеих команд в конце матча.

"Игра закончилась не так как должна была закончиться. Степаненко просто поцеловал эмблему своего клуба, после чего собирался продолжить игру. Реакция Ярмоленко непонятна. Причем, если бы судья дал вторую желтую карточку Ярмоленко раньше, когда он фолил на Вячеславе Шевчуке, инцидента, который произошел в конце матча, не было бы", - сказал специалист.

"Поздравляю игроков "Динамо", я знаю что такое весь год бороться за чемпионство, но все равно осадок от него остался", - закончил речь наставник "горняков".

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" сегодня обыграл в матче чемпионата Украины киевское "Динамо" со счетом 3:0.