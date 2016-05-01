Сенсационный "Лестер" не смог сегодня стать чемпионом Англии

Футбольная команда "Лестер Сити" сегодня упустила возможность досрочно стать чемпионом английской Премьер-лиги.

Чемпионский титул "Лестеру" могла принести гостевая победа над "Манчестер Юнайтед", но поединок на стадионе "Олд Траффорд" завершился вничью 1:1. Причем, больше возможностей для победы имели хозяева встречи.

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити - 1:1 (1:1)

Голы: Мартиаль (8) - Морган (17)

После этой ничьи в активе "Лестера" имеется 77 очков. Для победы в чемпионате команде Клаудио Раньери в оставшихся матчах с "Эвертоном" и "Челси" достаточно набрать еще два пункта.

При этом, если завтра лондонский "Тоттенхэм", идущий на втором месте в турнирной таблице, не сможет выиграть в гостях у "Челси", "Лестер" автоматически станет чемпионом.

Также добавим, что после ничью с "Лестером" "Манчестер Юнайтед" практически потерял шансы оказаться по итогам чемпионата в лидирующей четверке и, соответственно, попасть в на следующий сезон в Лигу чемпионов. На данный момент "МЮ" и "Манчестер Сити" разделяют в таблице 4 очка, и командам осталось сыграть по три матча.

Как сообщал УНИАН, вчера лондонский "Арсенал" выиграл у "Норвича" в центральном матче дня английской Премьер-лиги.