"Ворскла" обыграла "Карпаты" и гарантировала себе место в пятерке сильнейших команд УПЛ

В Полтаве завершился матч 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Ворскла" обыграла львовские "Карпаты" со счетом 3:0.

Полтавская команда гарантировала себе место в Топ-5 Премьер-лиги по итогам сезона.

Хозяева поля владели преимуществом на протяжении всей игры, а на 37-й минуте открыли счет - гол забил Александр Скляр. Атака "Ворсклы" правым флангом завершилась передачей в центр, где после скидки Юрия Коломойца на партнера по команде Скляр точно пробил с линии штрафной.

Во втором тайме полтавчане продолжали оказывать давление на ворота соперника и на 67-й минуте гол забил Дмитрий Хлёбас. Игрок принял длинную передачу из глубины, ворвался в штрафную, и пробил точно в дальний угол. А на 86-й минуте последний гол забил Юрий Коломоец. После навеса со штрафного Андрей Ткачук головой сбросил мяч вдоль ворот, и Коломоец забивал уже в пустые ворота.

Таким образом, за два тура до конца соревнований УПЛ на счету "Ворсклы" 39 очков и команду уже не смогут догнать ближайшие преследователи - "Александрия" (32) и "Карпаты" (27).