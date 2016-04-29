Премьер-лига, 24-й тур, "Волынь" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Волынь" на своем поле принимает "Александрию".

Встречаются команды, которые находятся в турнирной таблице на 11-м и 6-м местах, соответственно.

Для «Александрии» календарь последних туров не приготовил грандов отечественного футбола, а остальные соперники как раз и подходят на роль строгих екзаментаров - насколько команда готова к тому, чтобы остаться в шестерке лучших. Формально для этого необходимо взять 5-6 очков.

Очередной оппонент в лице «Волыни», хотя и не выигрывает на протяжении последних 5-ти поединков, однако больше собирает положительные отзывы – в частности, против «Карпат» и «Зари» лучане скорее потеряли 2 очка, чем завоевали одно. Гостям предстоит выполнить непростое задание, ведь до сих пор на в Луцке очков они не набирали.

В текущем турнире поле для «Волыни» особого значения не имеет, а вот коллектив Владимира Шарана все более компетентен в родной гавани. В этом туре игру пропустить должны 8 игроков, и ровно половина из них приходится на участников данного противостояния. Однако потери распределятся поровну, и даже дисквалификация Андрея Новака не станет для александрийцев трагедией, ведь Владислав Леванидов уже неоднократно доказал свою квалификацию. Хозяевам, вероятно, в связи с потерями придется перестраивать защитную линию.

На котировках букмекерских контор шансы команд оцениваются приблизительно одинаково. На победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 2,71, к 1, в то время как на ничью - 3,16 к 1, а на победу "Александрии" - 2,47 к 1.

Матч "Волынь" - "Александрия" начнется в Луцке в 17.00

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".