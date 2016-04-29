Луческу: "После первого тайма счет мог быть 5:1"

Команда провела два разных тайма, отметил румынский специалист в интервью телеканалу "Футбол 1".

«Начали не очень хорошо, допускали ошибки в обороне, но после пропущенного мяча пришли в себя, забили два мяча, и дальше продолжали создавать моменты. После первого тайма счет мог быть 5:1. Выходили в хорошие контратаки, однако неправильно их интерпретировали, не было последнего паса», — сказал Луческу в интервью телеканалу Футбол 1.

«Во втором тайме чувствовалось, что мы сдали физически, Севилья больше контролировала игру. Не очень хорошо выглядел Ракицкий, и через его зону соперник создал несколько моментов. Что касается счета, он как раз соответствует тому, как протекал второй тайм».

«Шахтер, как команда, имеет большой опыт, но некоторые игроки без опыта. Так атаковать игрока и зарабатывать пенальти Феррейра не имел права. Счет 2:1 был бы более предпочтительный, а счет 2:2 очень скользкий. Можем только сожалеть, что не реализовали те моменты, которые у нас были в первом тайме».

«После перерыва физически сдали и наши атакующие игроки, которые выполнили очень большой объем работы в первом тайме и постоянно были в прессинге, совершили много отборов. Если кого-то и выделить, то только Кучера».

«Конечно, чувствуется разница между нашим чемпионатом и чемпионатом Испании. Они привыкли к таким играм в каждом туре, а мы же из агрессивных действий Черноморца потеряли Дентиньо и Гладкого. Так всегда происходит, когда мотивируешь маленькие команды, но это провоцирует проблемы команде, которая играет в еврокубках. Так произошло и с Днепром, и со Сталью. Мы теряем игроков, поэтому приходится думать над составом».

«Почему так поздно вышел на поле Эдуардо? При счете 2:1 не было никаких поводов для того, чтобы менять игроков. Не будем забивать, что у Севильи было три футболиста под 190 сантиметров, поэтому на поле нужны были исполнители, которые бы с ними боролись на втором этаже. Севилья имела преимущество на втором этаже, а Феррейра должен был нам помогать при стандартных положениях соперника».

Как сообщал УНИАН, в первом матче полуфинала Лиги Европы во Львове "Шахтер" и "Севилья" сыграли вничью - 2:2.

Ответный матч состоится 5 мая в Севилье.