Лига Европы, 1/2 финала, "Шахтер" - "Севилья": онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" принимает испанскую "Севилью".

Встречаются четырехкратный обладатель трофея "Севилья" (2006, 2007, 2014,2015) и донецкая команда, выигрывавшая Кубок УЕФА в 2009-м году.

"Севилья" в единственном очном противостоянии одолела "Шахтер" в 1/8 финала Кубка УЕФА-2006/07. После ничьей со счетом 2:2 в Испании голкипер андалузцев Андрес Палоп сравнял счет за секунду до конца ответной встречи в Донецке - 2:2. В дополнительное время Эрнесто Чевантон забил гол и принес гостям путевку в четвертьфинал (2:3). "Севилья" в том сезоне выиграла турнир.

Статистика "Шахтера" в 21 матче против клубов из Испании: 4 выигрыша, 5 ничьих, 12 поражений (2-3-5 дома, 2-2-6 в гостях). Общая статистика включает в себя поражение от "Барселоны" (0:1) в матче за Суперкубок УЕФА-2009 в Монако.

"Севилья" пять раз встречалась с украинскими клубами и одержала четыре победы при одной ничьей. "Севилья" выиграла оба предыдущих матча в Украине, а также победила "Днепр" в финале прошлой Лиги Европы в Варшаве - 3:2.

На котировках букмекерских контор в первом матче фаворитом с минимальным преимуществом считается "Шахтер". На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 2,49 к 1, в то время как на ничью - 3,30 к 1, а на победу "Севильи" - 2,82 к 1. А на выход в следующий круг, победу по сумме двух матчей, шансы "Севильи" гораздо предпочтительнее. На "Шахтер" можно поставить с коэффициентом 2,50 к 1, в то время как на испанцев - из рассчета 1,49 к 1.

Матч "Шахтер" - Севилья" начнется на Львов-Арене в 22.05.

ТВ-трансляцию игры можно посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 17. Малышев, 6. Степаненко, 11. Марлос, 74. Коваленко, 28. Тайсон, 19. Факундо Феррейра

Запасные: 32. Каниболоцкий, 7. Веллингтон Нем, 10. Бернард, 13. Шевчук, 14. Кобин, 18. Ордец, 22. Эдуардо

Севилья: 31. Сория, 25. Мариано, 3. Рами, 6. Каррису, 18. Эскудеро, 4. Крыховяк, 15. Нзонзи, 20. Витоло, 19. Банега, 22. Коноплянка, 9. Гамейро

Запасные: 1. Рико, 5. Колодзейчак, 7. Крон-Дели, 8. Иборра, 14. Кристофоро, 23. Коке, 24. Льоренте

Обращаем внимание на то, что украинский полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка попал в основной состав своей команды.

В то же время "Шахтер" не сможет сегодня рассчитывать на бразильца Дентиньо, который получил травму и не попал в заявку "горняков". О том, что форвард Александр Гладкий также не примет участие в матче, было известно ранее.

На телеэкранах показали VIP-гостей матча - гендиректору "Шахтера" Сергею Палкину что-то эмоционально объясняет ассистент тренера сборной Украины Андрей Шевченко. В разговоре также участвует президент Премьер-лиги Владимир Генинсон.

Диктор по стадиону объявил, что на "Арене Львов" присутствуют 30 тысяч зрителей. А если мерять на глаз, то сегодня на матче аншлаг.

Команды под шум болельщиков выходят на футбольное поле!

Матч начался!

1. Перед стартовым свистком "Арена Львов" спела гимн Украины. Традицинно для Львова, но как обычно, очень красиво.

2. "Севилья" сразу же захватила инициативу и пытается закрепиться на половине поля "горняков".

3. А вот и первый угловой для "Севильи". Правда, подача вышла неудачной - мяч прилетел прямо в руки Андрею Пятову.

4. Первая попытка атаки "Шахтера" получилась неудачной. Дарио Срна хотел развернуть ее по правому флангу, но все завершилось банальным аутом.

5. "Севилья" под свист болельщиков передает мяч друг другу. "Шахтер" не против.

6. ГОЛ! Увы, забивает "Севилья".Витоло получил отличную передачу от Гамейро, обыграл Ракицого и с нескольких метров аккуратно отправил мяч в ворота Пятова. 0:1.

8. Пропущенный гол пока никак не повлиял на "Шахтер". "Севилья" продолжает контролировать мяч и на своей, и на чужой половине поля.

10. Андрей Пятов выбивал мяч от ворот, и в верховой борьбе столкнулись Мариано и Исмаили. Медики оказывают защитнику "Шахтера" помощь.

11. Ничего серьезного - Исмаили вернулся на поле.

12. Тайсон боролся за мяч в правом углу половины поля "Севильи", но ничего хорошего из этого не вышло.

13. Вроде бы воспрял "Шахтер". Донетчане постепенно берут инициативу в свои руки.

14. А вот и первый штрафной. Крыховяк сфолил на Тайсоне в 35 метрах от ворот "Севильи". Удар вызвался выполнять Ракицкий, но исполнение удачным не вышло - мяч пролетел намного выше ворот.

16. Вновь "Шахтер" пытается что-то создать на правом флангу, где активно действует Дарио Срна. На левом фланге все спокойно.

17. Мариано прошел по правому флангу, обогнал Исмаили и подавал на дальнюю штангу. Однако мяч до партнеров футболиста "Севильи" не дошел.

18. Первая опасная атака у "Шахтера". По левому флангу прошел Исмаили и сделал прострел в центр штрафной "Севильи". А там в суматохе выбил мяч подальше от ворот вездесущий Крыховяк.

19. Вновь опасно! Издалека сильно пробивал Марлос, но вратарь "Севильи" словил мяч в руки.

20. Срна вошел в штрафную "Севильи" и пытался делать прострел, но Коноплянка в подкате перевел мяч на угловой.

21. Угловой ничего "Шахтеру" не принес, а спустя несколько секунд Марлос прошел через центр поля и был сбит Крыховяком. Свисток судьи, тем не менее промолчал. Как показал повтор, справедливо.

23. ГООООООООЛ!!! Ракицкий великолепнейшей передачей с самого центра поля вывел Марлоса на встречу с голкипером "Севильи", и бразилец не сплоховал! Отличный гол, но главное, что счет вновь равный!

24. Камеры словили на стадионе Мирона Маркевича. Наставник "Днепра" специально приехал в родной город, чтобы посмотреть футбол.

25. Пока команды осторожничают, на первый план выходят болельщики, которые непрерывно поддерживают "Шахтер".

26. Эскудеро грубо сфолил на Дарио Срне, за что получил желтую карточку. Врачи оказали поддержку капитану "горняков", и тот, хромая, вернулся на поле.

27. Вновь "Шахтер" создал опасный момент. Марлос был готов забивать, но мяч до него не дошел.

29. Тайсон вышел на ударную позицию, но его попытка забить оказалась неудачной - мяч срезался с ноги бразильца и пролетел в метре от штанги.

31. После великолепного прохода Марлоса мяч лишь чуть-чуть не дошел под удар Тайсону. Защита "Севильи" выиграла этот эпизод.

32. Фух, что и говорить, доминирует "Шахтер!

33. Срна делал подачу с правого фланга, но мяч до Факундо Феррейры не дошел.

34. А вот и Ракицкий делал подачу слева, но воздух вновь выигрываюи испанцы.

35. Грубая обрезка защиты "Севильи" едва не создала супермомент для Тайсона, но его удар соперник успел заблокировать. Всего лишь угловой.

36. ГОООООООЛ! 2:1! А вот и не "всего лишь"! Разыграли "горняки" корнер, после чего Марлос обыграл соперника и сделал длинную подачу. А уже в штрафной площадке лучше всех разобрался Тарас Степаненко, мощно головой вколотив мяч в сетку ворот соперника!

37. Не собираются останавливаться "горняки"! Вновь атакует "Шахтер" ворота "Севильи".

38. Показательно: "Севилья" находится на своей половине поля, но "Шахтер" продолжает прессинг.

39. Редкая атака "Севильи" завершилась ударом Карриссо в падении через себя по лицу Максима Малышева. Желтую карточку получил португалец.

40. Малышеву оказали помощь, и он вернулся в игру.

41. "У-кра-и-на" слышно на стадионе. Прекрасная атмосфера сегодня во Львове, что и говорить.

42. Чуть-чуть успокоился "Шахтер", чем пытается воспользоваться "Севилья". Но пока безуспешно.

44. Коноплянка пытался совершить проход по левому флангу, но наткнулся на сопротивление Малышева. Мяч у "Шахтера".

45. Две минуты к первому тайму добавил арбитр.

45+1. Тарас Степаненко пытался слету сильно пробить по воротам испанцев, но мяч у полузащитника срезался с ноги.

45+2. Коноплянка прошел двух "горняков" по своему флангу и сделал прострел, но мяч оказался в руках Пятова.

Первый тайм окончен!

Короткое резюме первого тайма. Пропустив на первых минутах матча быстрый гол, "Шахтер" полностью завладел инциативой и стал доминировать на поле. "Горняки" были лучше соперника по всем ключевых аспектам, забили два мяча, но могли забить еще больше. Важно, что у "Шахтера" полным ходом работают оба фланга, а "Севилья" не поспевает за скоростью донетчан. Вероятно, похожий футбол зрители на "Арене Львов" увидят и во второй половине игры - "Шахтер" прекрасно понимает, что ему нужно создавать как можно больший гандикап перед ответной встречей на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Начинается второй тайм!

46. "Севилья" начала активнее вторую половину игры.

47. Третья желтая карточка для "Севильи". Крыховяк в верховой борьбе ударил локтем по голове Коваленко.

48. Донетчане вновь перевели игру на половину поля "Севильи".

49. Пока что игра идет на подступах к штрафным площадкам обеих команд. Счет не устраивает ни "Шахтер", ни "Севилью".

50. Коноплянка - самый активный игрок в нападении "Севильи", но и с ним защита "горняков" справляется "от" и "до".

52. В борьбе за мяч Коваленко сфолил на сопернике в центре поля. В эти минуты мячом больше владеют испанцы.

54. Тайсон пытался убежать в контратаку, но был остановлен Крыховяком. Арбитр считает, что остановлен чисто.

55. Коноплянка делал прострел на партнера, но первым у мяча был Ракицкий. Угловой для "Севильи" заканчивается ничем.

56. Каррису очень опасно пробивал по воротам Пятова! Вратарь перевел мяч на угловой, который снова пользы гостям не принес.

57. Гамейро и Коноплянка не разобрались друг с другом в нападении - голевой эпизод исчерпан.

58. Первую замену готовит наставник "Севильи" Унаи Эмери. Микаэль Крон-Дели выйдет на поле.

59. Марлос вышел на ворота "Севильи", но за мячом не поспел. Фол со стороны полузащитника "Шахтера".

59. Крон-Делименяет Евгения Коноплянку. Не лучшая игра в исполнении украинца.

60. Атака "Шахтера" завершилась сильным ударом Марлоса в одного из защитников "Севильи". Бразилец указывал, что мяч угодил в руку сопернику, но арбитр решил пенальти не назначать.

61. Крон-Дели не очень удачно пробил по воротам Пятова.

63. Кучер перехватил мяч, создал для "Шахтера" опасную контратаку, но Марлос на завершающей ее стадии сыграл не наилучшим образом.

65. И снова Марлос! Бразилец обыграл на фланге оппонента, отдавал передачу на Факундо Феррейру, но севильцы мяч перехватили.

66. Очень сильно отличается второй тайм от первого - и тотального преимущества "Шахтера" уже нет, и по-настоящему опасных моментов тоже стало меньше.

67. Теперь уже "Севилья" прессингует защитников "Шахтера".

68. Веллингтон Нем и Бернард разминаются у "Шахтера".

69. Некоторый сумбур у ворот "Севильи" завершился корявым ударом Малышева. Давид Сория легко забрал мяч.

70. Столкновение Факундо Феррейры и Крон-Дели неприятно завершилась для вингера "Севильи". Врачи оказывают ему помощь - что-то серьезное случилось с коленом полузащитника.

72. Коке выходит на поле вместо Крон-Дели, который покинул поле на носилках. Всего 13 минут сыграл датчанин.

74. "Севилья" комбинирует на своей половине поля. Темп игры заметно снизился.

75. Опасная атака "Шахтера" завершилась падением в штрафной площадке Марлоса, но нарушения правил в эпизоде не было.

76. Забивает "Севилья"! Но делает это из офсайда. Эскудеро подавал с левого фланга, а Гамейро, отправивший мяч в сетку находился на несколько сантиметров ближе к воротам донетчан, чем защитники "Шахтера". Опасный звоночек для команды Луческу.

77. И снова "Севилья" создала супермомент! Гамейро вышел один на один с Пятовым, но пробил мимо ворот. Фух.

78. Срна сделал шикарную подачу с фланга, к которой, правда, никто из его партнеров не успел.

79. Витоло едва не создал еще один отличный шанс для Гамейро, но выходу француза один на один с Пятовым помешал Кучер.

80. Вновь "Севилья" создала опасность. Мяч был совсем близко от линии ворот "горняков", но, к счастью, "оранжево-черные" успели выбить мяч.

81. Пенальти в ворота "Шахтера". Факундо Феррейра сбил Витоло в штрафной площадке.

82. Гол! Гамейро реализовал пенальти - француз ударил по центру, а Пятов завалился на бок. 2:2.

83. Вторая половина второго тайма - просто зеркальное отображение первой половины игры. "Севилья" доминировала на поле и забила заслуженный мяч.

85. Вновь исполняет гимн "Арена Львов". Поможет ли?

87. Контролирует мяч "Севилья". Пока что ничего не указывает на то, что "Шахтер" может забить третий мяч.

88. Банега пробивал по воротам "Шахтера" с опасной позиции, но мяч остановила голова Ярослава Ракицкого.

89. Банега просто издевается над "горняками" в центре поля. Эпизод завершается желтой карточкой Малышеву на Эскудеро.

90. Угловой заработал "Шахтер", но выжать у донетчан из него ничего не вышло.

90+1. Тройная замена у "Шахтера". Эдуардо, Веллингтон Нем и Бернард вышли вместо Феррейры, Тайсона и Марлоса.

90+2. Срна из последних сил идет в атаку и зарабатывает очередной уголовой.

90+3. Истекают четыре добавленные арбитром минуты. Штрафной у "Шахтера".

90+4. Штрафной, увы, проблем "Севилье" не создал.

90+5. Желтая карточка для Дарио Срны.

Вот и все. Финальный свисток фиксирует ничью 2:2 в первом полуфинальном матче Лиги Европы. В Испании задача для "Шахтера" выглядит сложной, но не невозможной.

Спасибо за внимание!