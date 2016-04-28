Гвардиола: "Недоволен игрой "Баварии", результат неудовлетворительный"
Главный тренер мюнхенцев после поражения от "Атлетико" говорил об ошибках своей команды.
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Хосеп Гвардиола выразил недовольство игрой своих подопечных после поражения от мадридского "Атлетико" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Во втором матче мы должны сыграть в другом темпе. Соперник забил великолепный гол, но он стал результатом нашей ошибки - наши игроки словно замерли перед Саулем. Недоволен нашей игрой. Если мы будем позволять сопернику убегать в отрыв и зарабатывать фолы, нам будет тяжело. Это неудовлетворительный результат", - заявил Гвардиола.
Каталонский специалист также отметил, что пропущенный гол "Баварии" стал следствием медленной игры мюнхенцев в первые минуты встречи.
"В целом получился хороший матч, но начали мы плохо. Пропущенный гол стал следствием нашей медленной игры. Мы уступили сопернику на всех участках поля. В такой ситуации победить нелегко, и "Атлетико" не составило труда забить гол", - сказал наставник "Баварии".
Гвардиола также похвалил "Атлетико" за отменную игру в обороне, которая не позволила "Баварии" забить во вчерашнем матче.
"Нужно задуматься над тем, против кого мы играем, понять "Атлетико". Мы не смогли забить. У соперника отличный вратарь, команда обороняется очень хорошо, большим числом игроков в защите - противостоять этому сложно. Команды, которые играют против "Атлетико", создают мало голевых моментов, и у нас тоже было всего несколько", - добавил специалист.
Как сообщал УНИАН, вчера в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Атлетико" обыграл "Баварию" со счетом 1:0.