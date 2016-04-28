Гвардиола: "Недоволен игрой "Баварии", результат неудовлетворительный"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Хосеп Гвардиола выразил недовольство игрой своих подопечных после поражения от мадридского "Атлетико" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Во втором матче мы должны сыграть в другом темпе. Соперник забил великолепный гол, но он стал результатом нашей ошибки - наши игроки словно замерли перед Саулем. Недоволен нашей игрой. Если мы будем позволять сопернику убегать в отрыв и зарабатывать фолы, нам будет тяжело. Это неудовлетворительный результат", - заявил Гвардиола.

Каталонский специалист также отметил, что пропущенный гол "Баварии" стал следствием медленной игры мюнхенцев в первые минуты встречи.

"В целом получился хороший матч, но начали мы плохо. Пропущенный гол стал следствием нашей медленной игры. Мы уступили сопернику на всех участках поля. В такой ситуации победить нелегко, и "Атлетико" не составило труда забить гол", - сказал наставник "Баварии".

Гвардиола также похвалил "Атлетико" за отменную игру в обороне, которая не позволила "Баварии" забить во вчерашнем матче.

"Нужно задуматься над тем, против кого мы играем, понять "Атлетико". Мы не смогли забить. У соперника отличный вратарь, команда обороняется очень хорошо, большим числом игроков в защите - противостоять этому сложно. Команды, которые играют против "Атлетико", создают мало голевых моментов, и у нас тоже было всего несколько", - добавил специалист.

Как сообщал УНИАН, вчера в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Атлетико" обыграл "Баварию" со счетом 1:0.