Тренер одного из лидеров испанского чемпионата "Атлетико" дисквалифицирован до конца сезона

Дисциплинарная комиссия испанской футбольной Ла Лиги вынесла наказание главному тренеру команды "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне в виде дисквалификации на матчи трех заключительных туров соревнований, сообщает AS.

Кроме того, тренер заплатит штраф в 3005 евро, а клуб "Атлетико" - 1050 евро.

Поводом для дисквалификации послужил эпизод в матче 35-го тура, когда футболисты команды-соперника «Малаги» контратаковали. В этот момент на поле появился второй мяч. Арбитр встречи не стал останавливать игру, и дал свисток только после завершения атаки. В итоге главный судья принял решение удалить Симеоне с поля за то, что тот попросил «болбоя» специально выкатить мяч на поле для замедления игры.

Аргентинский специалист не сможет руководить действиями команды в последних трех матчах сезона, имеющих ключевое значение для борьбы за титул чемпиона Испании: против "Райо Вальекано", "Леванте" и "Сельты".

На данный момент, в турнирной таблице чемпионата Испании у "Барселоны" и "Атлетико" по 82 очка, у мадридского "Реала" - 81. Эти три команды и разыграют титул победителя соревнований.