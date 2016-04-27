Тренер одного из лидеров испанского чемпионата "Атлетико" дисквалифицирован до конца сезона

17:17, 27 апреля 2016
Футбол
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Диего Симеоне во время матча 35-го тура чемпионата Испании против "Малаги" просил подающего мячи мальчика специально выбросить второй мяч на поле.

futbol.as.com

Дисциплинарная комиссия испанской футбольной Ла Лиги вынесла наказание главному тренеру команды "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне в виде дисквалификации на матчи трех заключительных туров соревнований, сообщает AS.

Кроме того, тренер заплатит штраф в 3005 евро, а клуб "Атлетико" - 1050 евро.

Поводом для дисквалификации послужил эпизод в матче 35-го тура, когда футболисты команды-соперника «Малаги» контратаковали. В этот момент на поле появился второй мяч. Арбитр встречи не стал останавливать игру, и дал свисток только после завершения атаки. В итоге главный судья принял решение удалить Симеоне с поля за то, что тот попросил «болбоя» специально выкатить мяч на поле для замедления игры. 

Аргентинский специалист не сможет руководить действиями команды в последних трех матчах сезона, имеющих ключевое значение для борьбы за титул чемпиона Испании: против "Райо Вальекано", "Леванте" и "Сельты".

На данный момент, в турнирной таблице чемпионата Испании у "Барселоны" и "Атлетико" по 82 очка, у мадридского "Реала" - 81. Эти три команды и разыграют титул победителя соревнований.

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