Болельщики "Севильи" отказались ехать во Львов на первую игру с "Шахтером"

Первый поединок полуфинала Лиги Европы «Шахтер» - «Севилья» пройдет без испанских болельщиков на трибунах, сообщает Sport.ua со ссылкой на пресс-службу «Шахтера.

Испанский клуб вернул все билеты в гостевой сектор «Арены Львов». Таким образом, «Севилью» на стадионе будут поддерживать только члены официальной делегации, которая прибыла вместе с клубом. А вот фаны «Севильи» от поездки в Украину отказались.

Нужно отметить, что билеты, возвращенные испанским клубом, уже проданы украинским болельщикам. Таким образом, на матче «Шахтер» - «Севилья» будет аншлаг.

Как сообщал УНИАН, матч состоится на «Арене Львов» в четверг, 28 апреля, в 22.05.