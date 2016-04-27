Болельщики "Севильи" отказались ехать во Львов на первую игру с "Шахтером"
15:43, 27 апреля 2016Футбол
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Билеты, выделенные по квоте испанским фанам уже реализовали среди украинских болельщиков.
walesonline.co.uk
Первый поединок полуфинала Лиги Европы «Шахтер» - «Севилья» пройдет без испанских болельщиков на трибунах, сообщает Sport.ua со ссылкой на пресс-службу «Шахтера.
Испанский клуб вернул все билеты в гостевой сектор «Арены Львов». Таким образом, «Севилью» на стадионе будут поддерживать только члены официальной делегации, которая прибыла вместе с клубом. А вот фаны «Севильи» от поездки в Украину отказались.
Нужно отметить, что билеты, возвращенные испанским клубом, уже проданы украинским болельщикам. Таким образом, на матче «Шахтер» - «Севилья» будет аншлаг.
Как сообщал УНИАН, матч состоится на «Арене Львов» в четверг, 28 апреля, в 22.05.
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