Форвард "Барселоны" Неймар сыграет на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро

Футбольный клуб "Барселона" подтвердил поездку бразильского легионера Неймара на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает официальный сайт каталонцев.

Игрок выступит в составе своей сборной, которая никогда в истории не выигрывала золотые медали олимпийского турнира.

Согласно регламенту олимпийсого футбольного турнира, в каждой команде могут играть три футболиста любого возраста, остальные должны быть не старше 23 лет.

Вместе с тем, Неймар пропустит Копа Америка, главный турнир континента для нациоальных сборных (аналог Евро).

"ФК Барселона" выражает благодарность бразильской конфедерации футбола и ее президенту Марко Поло дель Неро, который принял предложение клуба с тем, чтобы игрок участвовал только в Олимпийских играх в Рио-де- Жанейро летом (с 3 по 21 августа), и пропустил Копа Америка в США с 3 по 26 июня", - говорится в сообщении клуба.

Неймар выиграл серебро Олимпиады-2012 в Лондоне, а также стал победителем Кубка Конфедерации-2013.