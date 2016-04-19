Защитник сборной Украины вернется из Греции в "Динамо"

Защитник сборной Украины по футболу Евгений Селин, права на которого принадлежат киевского "Динамо", покинул греческий "Платаниас". Об этом в социальной сети Instagram сообщил агент футболиста Александр Панков.

"Спасибо ФК "Платаниас" за хорошую работу и любовь к Украине. Прекрасный сезон, отличная игра динамовца и патриота в Греции оценена всеми экспертами. Ждем новый украинский десант на Крите", - написал Панков, прикрепив к сообщению фотографию с собой и Селиным на фоне офиса "Платаниаса".

В чемпионате Греции Селин сыграл 27 матчей, забив один мяч. Его команда завершила сезон на девятом месте.

27-летний Евгений Селин стал игроком "Динамо" в 2013 году, когда перешел в киевский клуб из полтавской "Ворсклы". Спустя два года он потерял место в основном составе команды и сдавался в аренду сначала в харьковский "Металлист", а потом в "Платаниас".

В сборную Украины Селин вызывается с 2011 года и провел за нее 15 матчей. Защитник был участником Евро-2012, а последний раз приглашался в национальную команду месяц назад перед товарищескими играми с Кипром и Уэльсом.