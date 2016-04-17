"Ворскла" обыграла "Черноморец" в заключительном матче тура Премьер-лиги

В Полтаве завершился заключительный матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Ворскла" выиграла у одесского "Черноморца" со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет в матче уже на 2-й минуте, когда отличился Андрей Ткачук. После навеса с углового Ткачук вырвался на свободную позицию, и в борьбе с Азацким головой отправил мяч в ворота.

А во втором тайме, на 77-й минуте Юрий Коломоец удвоил перевес полтавчан. После удара Павла Ребенока первым у отбитого мяча был Коломоец, который спокойно добил его в пустые ворота.

Таким образом, у "Ворсклы" стало 36 очков и команда по-прежнему уверенно входит в Топ-5 украинской Премьер-лиги. У "Черноморца" осталось 15 очков и команда делит 12-13 места с луцкой "Волынью".

Как сообщал УНИАН, в тройке лидеров турнирной таблицы "Динамо" (61), "Шахтер" (56) и "Днепр" (43).