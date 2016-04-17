"Ювентус" разгромил "Палермо" и имеет 9-очковое преимущество над конкурентами в таблице чемпионата Италии

В Турине завершился центральный матч игрового дня чемпионата Италии, в котором "Ювентус" принимал "Палермо" и обыграл соперника со счетом 4:0.

Судьба матча была решена уже в самом начале игры.

На 10-й минуте счет открыл Сами Хедира, а в середине второго тайма туринцы еще дважды поразили ворота соперника. На 70-й минуте отличился Поль Погба, а спустя 3 минуты Хуан Куадрадо. Наконец, в самой концовке, на 89-й минуте Симоне Падоин довершил разгром соперника.

Таким образом, у "Ювентуса" в турнирной таблице 79 баллов и он существенно опережает идущий на 2-м месте неаполитанский "Наполи" - 70. У замыкающей тройку призеров римской "Ромы" 65 очков.

До конца чемпионата Италии командам осталось провести еще по 5 матчей.