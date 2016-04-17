Сенсационный лидер английской Премьер-лиги "Лестер" вырвал ничью у "Вест Хэма" в концовке матча

В Англии завершился центральный матч игрового дня Премьер-лиги, в котором "Лестер" принимал "Вест Хэм" и вырвал ничью на последних секундах - 2:2.

"Лестер" вел в счете до 83-й минуты.

У хозяев поля гол на 18-й минуте забил лидер команды Джейми Варди. Команда провела быструю контратаку, которую вводом мяча начал Шмейхель. После передачи Канте забытый защитниками Варди точно пробил мимо вратаря Адриана в угол ворот.

Судьба матча решилась в заключительной десятиминутке игры. Сначала гости дважды поразили ворота "Лестера". Счет сравнял ударом с пенальти Энди Кэрролл, а спустя 2 минуты Аарон Крессвелл воспользовался ошибкой защитника, который срезал мяч и вывел свою команду вперед - 1:2. А уже в добавленное арбитром время, на 95-й минуте, пенальти реализовал Леонардо Уллоа - 2:2.

Таким образом, у "Лестера" в турнирной таблице 73 очка и команда на 8 баллов опережает идущий на 2-м месте "Тоттенхэм Хоттспур". Но, уже завтра преследователи проведут свой матч против "Сток Сити", в случае победы в котором сократят разрыв до 5 баллов.

До конца сезона командам остается провести еще по 4 матча.