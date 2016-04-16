"Манчестер Сити" и Агуэро разгромили "Челси" в чемпионате Англии по футболу

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил три мяча в ворота лондонского "Челси" и принес своей команде победу в 34-м туре английской Премьер-лиге (АПЛ).

Таким образом, "Сити" укрепил свои позиции в верхней четверке турнирной таблицы чемпионата. Попадание в Топ-4 по итогам сезона позволит ему в следующем сезоне вновь выступать в Лиге чемпионов.

В то же время "Манчестер Юнайтед", который также борется за место в Топ-4 Премьер-лиги, сегодня обыграл бирмингемскую "Астон Виллу" со счетом 1:0. Эта игра примечательна тем, что "Астон Вилла" после поражения окончательно потеряла шансы начать следующий сезон в АПЛ - впервые с сезона 1987/88 она будет играть во втором английском дивизионе.

Челси - Манчестер Сити - 0:3 (0:1)

Голы: Агуэро (33, 54, 80, с пенальти).

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла - 1:0 (1:0)

Гол: Рашфорд (33).

На данный момент турнирную таблицу Премьер-лиги продолжает возглавлять "Лестер" с 72 очками в активе. Далее идут "Тоттенхэм" (65), "Манчестер Сити" (60)", "Арсенал" (59), "Манчестер Юнайтед" (56).

"Лестер" в рамках 34-го тура завтра будет принимать "Вест Хэм", "Арсенал" - "Кристалл Пэлас", а "Тоттенхэм" в понедельник сыграет на выезде со "Сток Сити".

Как сообщал УНИАН ранее, в прошедший вторник "Манчестер Сити" обыграл в Лиге чемпионов "ПСЖ" и впервые в своей истории вышел в полуфинал этого турнира. Там команда Мануэля Пеллегрини сыграет с мадридским "Реалом".