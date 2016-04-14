Гвардиола: "Бавария" готова сразиться с любым соперником в полуфинале Лиги чемпионов"

Главный тренер мюнхенской Баварии Хосеп Гвардиола заявил, что его команда готова сразиться с любым соперником в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом он сказал после ответного четвертьфинального матча турнира с португальской "Бенфикой" (2:2), сообщает официальный сайт УЕФА.

"Поздравляю клуб с выходом в пятый полуфинал подряд. Мы довольны. Выполнили план на матч. Сыграли, как и хотели, то есть создали достаточное количество моментов. Хочу поздравить весь тренерский штаб и особенно игроков. Как известно, в последнее время у нас были проблемы в защите, но мы справились. Теперь хотим выйти в финал", - сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Он также добавил, что в обществе очень высокие ожидания от выступления "Баварии" в Лиге чемпионов. От мюнхенского клуба ждут победы в турнире.

"В последнее время ходили разговоры, что если мы не выиграем Лигу чемпионов, это будет провал. Я ничего не могу с этим поделать. За последние три сезона мы выиграли огромное количество матчей в Лиге чемпионов, поэтому, естественно, ожидания высоки, - добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, вчера "Бавария", сыграв вничью 2:2 с лиссабонской "Бенфикой", вышла в полуфинал ЛЧ. Первый четвертьфинальный поединок между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.

Хосеп Гвардиола работает с "Баварией" почти три года, но ранее ни разу не выводил команду в финал Лиги чемпионов. В следующем сезоне испанский специалист будет возглавлять английский "Манчестер Сити".