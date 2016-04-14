Тренер "Барселоны" Луис Энрике: "Атлетико был лучше нас"

Главный тренер испанской "Барселоны" Луис Энрике после поражения от мадридского "Атлетико" в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылета каталонцев из турнира поздравил соперника, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Я поздравляю "Атлетико". Они был лучше нас. Мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Гордимся тем, что "Барселона" всегда стремится побеждать во всех турнирах. Но мы должны принять это поражение и постараться исправиться. Продолжаем выступление в двух других турнирах, где у нас огромные шансы на победу", — сказал специалист.

Он также признал, что сейчас "Барселона" находится не в лучшей своей форме.

"И команда, и наши болельщики хотели сохранить Кубок чемпионов у себя, но это, увы, уже не случится. Конечно, мы огорчены. Я ожидал, что "Атлетико" будет атаковать больше. Мы не находились под давлением — у нас был мяч, мы контролировали игру. Соперник же просто хотел реализовать один из нескольких моментов. Он воспользовался нашей ошибкой и повел в счете. Затем "Атлетико" делал то, что умеет лучше всего. Он оборонялся на своей половине поля, и ему это очень хорошо удалось", - объяснил поражение Луис Энрике.

"Мы не создали достаточно опасных моментов, хотя понимали, что гол для нас очень важен. За нами был контроль, но остроты в атаке не хватало. Во втором тайме мы отрядили в нападение больше сил и создавали моменты, но все равно ничего не вышло", - сказал наставник каталонской команды.

Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале Лиги чемпионов "Атлетико" после гостевого поражения "Барселоне" со счетом 1:2 выиграл домашнюю встречу 2:0. Таким образом, столичная команда выбила из турнира действующих обладателей трофея ЛЧ.