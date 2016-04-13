Тренер "Манчестер Сити" считает, что его команда может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини выразил уверенность, что его команде по силам выиграть футбольную Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. Об этом он сказал на пресс-конференции после ответного четвертьфинального матча ЛЧ с французским "ПСЖ", сообщает официальный сайт УЕФА.

"Конечно, мы можем выиграть Лигу чемпионов. Думаю, это одна из задач нашего клуба - стараться совершенствоваться с каждым годом. Это мы и делаем. Хотя делать это непросто, учитывая обилие очень сильных европейских клубов. Наш клуб стремится выиграть Лигу чемпионов", - заявил чилийский специалист.

Пеллегрини также подчеркнул, что для него важен не только факт победы над "ПСЖ", но и то, что "Манчестер Сити" не изменил своему игровому стилю.

"Многие думали, что после результативной ничьей в Париже мы сыграем на удержание счета. Я очень рад, что мы показали свой футбол. Будем делать так и в дальнейшем", - сказал наставник английского клуба.

"Сегодня мы были сильнее "ПСЖ", у которого отличная команда, очень сильные исполнители. Мы глубоко убеждены в том, что с такой игрой, как сегодня, можем противостоять любому сопернику", - сказал Пеллегрини.

Как сообщал УНИАН, в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" со счетом 1:0. Единственный мяч во второй тайме забил Кевин де Брайне.

Для "Манчестер Сити" это первый в истории выход в полуфинал ЛЧ. В двух предыдущих сезонах английский клуб вылетал из турнира на стадии 1/8 финала после встреч с испанской "Барселоной".