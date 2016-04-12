Лидер футбольного "Днепра" Зозуля вновь оказал помощь бойцам АТО (видео)

Благотворительный фонд "Народная армия", основанный футболистом днепропетровского "Днепра" Романом Зозулей, вновь оказал помощь бойцам АТО, сообщает Hromadske.tv.

Вчера Зозуля вместе с другими участниками фонда передал Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова реанимационный монитор.

По словам главного врача больницы Сергея Рыженко, такая аппаратура может спасти тысячи раненых, которые попали в медучреждение в критическом состоянии. Он уточнил, что стоимость монитора может составлять около 150 тысяч гривен.

Фонд "Народная армия" был основан в апреле 2015 года футболистом "Днепра" Романом Зозулей совместно с ультрас клуба и волонтерами. С тех пор 28-летний нападающий активно занимается оказанием помощи воинам, служащим в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, в прошедшем туре украинской Премьер-лиги днепропетровский "Днепр" обыграл в Запорожье луганскую "Зарю" со счетом 2:1. Роман Зозуля провел на футбольном поле все 90 минут матча и записал на свой счет голевую передачу.