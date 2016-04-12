Лидер футбольного "Днепра" Зозуля вновь оказал помощь бойцам АТО (видео)
Фонд "Народная армия" подарил больнице им. Мечникова реанимационный монитор.
Благотворительный фонд "Народная армия", основанный футболистом днепропетровского "Днепра" Романом Зозулей, вновь оказал помощь бойцам АТО, сообщает Hromadske.tv.
Вчера Зозуля вместе с другими участниками фонда передал Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова реанимационный монитор.
По словам главного врача больницы Сергея Рыженко, такая аппаратура может спасти тысячи раненых, которые попали в медучреждение в критическом состоянии. Он уточнил, что стоимость монитора может составлять около 150 тысяч гривен.
Фонд "Народная армия" был основан в апреле 2015 года футболистом "Днепра" Романом Зозулей совместно с ультрас клуба и волонтерами. С тех пор 28-летний нападающий активно занимается оказанием помощи воинам, служащим в зоне АТО.
Как сообщал УНИАН, в прошедшем туре украинской Премьер-лиги днепропетровский "Днепр" обыграл в Запорожье луганскую "Зарю" со счетом 2:1. Роман Зозуля провел на футбольном поле все 90 минут матча и записал на свой счет голевую передачу.