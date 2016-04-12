Новый логотип футбольной Премьер-лиги сможет придумать любой желающий
12:02, 12 апреля 2016Футбол
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Победитель конкурса будет определен методом открытого интернет-голосования.
У Премьер-лиги будет новый логотип / fpl.ua
Украинская футбольная Премьер-лига объявила конкурс на создание официального бренда организации, сообщает официальный сайт УПЛ.
В рамках конкурса каждый участник, вне зависимости от возраста, профессии и предпочтений, может предложить собственный вариант логотипа или визуализации.
Победитель конкурса будет определен с помощью открытого интернет-голосования на официальном сайте лиги.
Как сообщал УНИАН, в феврале новым президентом Премьер-лиги был избран Владимир Генинсон.
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