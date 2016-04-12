Новый логотип футбольной Премьер-лиги сможет придумать любой желающий

Украинская футбольная Премьер-лига объявила конкурс на создание официального бренда организации, сообщает официальный сайт УПЛ.

В рамках конкурса каждый участник, вне зависимости от возраста, профессии и предпочтений, может предложить собственный вариант логотипа или визуализации.

Победитель конкурса будет определен с помощью открытого интернет-голосования на официальном сайте лиги.

Как сообщал УНИАН, в феврале новым президентом Премьер-лиги был избран Владимир Генинсон.