СМИ сообщили, в каком городе "Шахтер" сыграет с "Динамо"

Донецкий "Шахтер" проведет домашний поединок 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги против киевского "Динамо" на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье, сообщает football24.ua.

Матч лидеров чемпионата Украины состоится 1 или 2 мая.

Ранее сайт depo.ua сообщал, что поединок "Шахтера" и "Динамо" состоится на стадионе "Черноморец" в Одессе. В связи с этим были опасения, что в городе могут возникнуть потасовки между болельщиками и пророссийскими активистами, ведь именно в день игры будет вторая годовщина трагедии в Доме профсоюзов, когда погибло 48 человек.

В прошлом году Премьер-лига внесла в свой регламент дополнение, согласно которому донецкие клубы "Шахтер" и "Олимпик", а также луганская "Заря" могут проводить матчи на любых аренах, которые включены в реестр стадионов Федерации футбола Украины и находятся в административно-территориальных единицах государства.

После окончания 21 тура киевское "Динамо" с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Шахтер" с 53 очками в активе идет на второй позиции.