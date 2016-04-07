Футболист "Динамо" Буяльский: "В первом матче с "Манчестер Сити" мы перегорели"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" игроки киевского "Динамо" перегорели и потому проиграли матч со счетом 1:3. Такое мнение в интервью официальному сайту "Динамо" выразил полузащитник команды Виталий Буяльский.

"Мне кажется, что мы где-то перегорели в первом матче против Сити, в Киеве уступили из-за собственных ошибок, которые привели к забитым мячам. А сами кардинально изменить ситуацию не смогли", - считает 23-летний игрок.

"Впервые за большой период времени мы вышли в 1/8 финала, огромная ответственность, не было такой уверенности в своих силах. Я уверен, что в следующем году, если нам удастся выйти из группы, то мы сыграем намного лучше и будет совершенно другой результат!", - говорит полузащитник.

Буяльский также ответил на вопрос о том, как вернуть футбольных болельщиков на украинские стадионы.

"Прежде всего, нужно в Украину вернуть мир, чтобы не было войны, тогда и люди пойдут на стадионы и на разные другие мероприятия. И будет намного больше позитивных эмоций. А тем, кто сейчас приходит на стадион, я хочу выразить огромную благодарность и поддержку!", - заявил футболист.

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" в сезоне 2015/16 впервые с 1999 года пробилось в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала чемпионы Украины уступили в двух матчах английскому "Манчестер Сити" (1:3, 0:0).

Виталий Буяльский является игроком "Динамо" с 2010 года, полноценно привлекается к поединкам основного состава с сезона 2014/15.