"Шахтер" разгромил "Металлист" в стартовом матче тура Премьер-лиги

Во Львове завершился стартовый матч 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал харьковский "Металлист" и выиграл со счетом 8:1.

Судьба матча была решена уже к исходу первого получаса игры.

Горняки активно начали матч и уже на 6-й минуте Тайсон Хавьер открыл счет. В атаке горняков по центру Марлос сделал заброс на ход Тайсону, и тот с линии вратарской отправил мяч в ворота. На 16-й минуте харьковчане сумели сравнять счет. После передачи Соболя из 16 сектора, мяч в борьбе Степаненко и Приемова отскочил к Корневу, который сильнейшим ударом отправил мяч под перекладину. Но, в середине тайма, на 27-й минуте преимущество горняков восстановил Исмаили. После навеса Срны со штрафного защитники выбили мяч, но его подобрал Тайсон, сделал передачу на Исмаили, который сильно пробил в ближний угол - мяч рикошетом оказался в воротах. А спустя еше четыре минуты, на 31-й, после навеса Срны его партнер Феррейра ударом головой отправил мяч в ворота - 3:1.

Во втором тайме дончане только наращивали свой перевес, забив пять безответных голов и доведя его до разгромного. На 54-й минуте Тайсон Хавьер сделал дубль, а на 57-й - хет-трик. На 68-й отличился Ромеро Марлос, на 86-й - Эдуардо да Силва, а на 90-й Бернард установил окончательный счет.

Таким образом, горняки догнали по очкам в турнирной таблице киевское "Динамо" - по 52 балла, но футболисты столичного клуба имеют игру в запасе. Остальные матчи тура состоятся 2-3 апреля. Днепропетровский "Днепр" тур пропускает, так как должен был провести матч с прекратившим существование запорожским "Металлургом",