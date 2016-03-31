"Ливерпуль" надеется приобрести Ярмоленко у "Динамо" за 25 миллионов фунтов стерлингов
17:19, 31 марта 2016Футбол
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Ранее английский клуб дважды вступал в торги за игрока киевского клуба.
fcdynamo.kiev.ua
Английский "Лиеврпуль" продолжает надеяться на переход игрока киевского "Динамо", сообщает Liverpooloffside.
Сайт фан-движения английской команды считает, что нынешним летом 26-летний украинский нападающий все-таки перейдет в "Ливерпуль". По данным англичан, трансферная стоимость игрока сборной Украины и "Динамо" составит 25 млн. фунтов стерлингов.
Ранее The Independent разместил информацию со ссчлкой на свои источники, что в торгах за Ярмоленко будут участвовать лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм", а также "Ливерпуль".
Как сообщал УНИАН, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис пообещал отпустить Ярмоленко из клуба по окончании выступления команды в Лиге чемпионов сезона 2015/16.
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