Футбольный матч Бельгия - Португалия отменен из-за серии терактов в Брюсселе
13:53, 23 марта 2016Футбол
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Власти Брюсселя потребовали отмены игры по соображениям безопастности.
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В целях безопасности и предосторожности, руководство города Брюссель попросило бельгийскую футбольную ассоциацию отменить матч Бельгия-Португалия, намеченный в Брюсселе на 29 марта, сообщает официальный сайт Королевского бельгийского футбольного союза (КБВБ).
"Таким образом, матч "Красных дьяволов" против Португалии, который должен был состояться в следующий вторник вечером на стадионе Короля Бодуэна не состоится. Позднее будет обнародована процедура возврата денежных средств за приобретенные билеты", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе состоялась серия терактов. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.
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