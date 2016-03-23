Футбольный матч Бельгия - Португалия отменен из-за серии терактов в Брюсселе

В целях безопасности и предосторожности, руководство города Брюссель попросило бельгийскую футбольную ассоциацию отменить матч Бельгия-Португалия, намеченный в Брюсселе на 29 марта, сообщает официальный сайт Королевского бельгийского футбольного союза (КБВБ).

"Таким образом, матч "Красных дьяволов" против Португалии, который должен был состояться в следующий вторник вечером на стадионе Короля Бодуэна не состоится. Позднее будет обнародована процедура возврата денежных средств за приобретенные билеты", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе состоялась серия терактов. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.