70-летний Луческу на тренировке "Шахтера" показал игрокам, как надо отжиматься (видео)

Тренер выполнил десять отжиманий.

Во время тренировки донецкого "Шахтера" наставник команды Мирча Луческу показал своим игрокам как нужно отжиматься. Тренер выполнил десять отжиманий, лишний раз продемонстрировав свою великолепную физическую форму. 29 июля наставнику горняков исполнится 71 год. Do like Mircea Lucescu Good morning, FC Shakhtar family! Start your day by repeating after Mircea Lucescu! shakhtar.comДоброе утро, семья ФК Шахтер! Скорее все на зарядку и повторяем за Мирчей Луческу! shakhtar.com Опубликовано FC SHAKHTAR 22 марта 2016 г.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter