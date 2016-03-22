Игрок сборной Украины Федецкий назвал "чудачка" из-за которого пропустил Евро-2012

Защитник "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о том, почему и из-за кого пропустил домашний Евро-2012, сообщает Проспорт.

Футболист надеется принять участие в ближайшем чемпионате Европы, который состоится в 2016 году во Франции.

"В 2012-м я никому не проиграл конкуренции. Евро пропустил из-за одного чудачка, который очень захотел, чтобы я там не сыграл. Не хочется лишний раз упоминать его фамилию. Думаю, его и так все знают. А конкуренции не боялся никогда. Нужно выходить и показывать свой класс и в тренировках, и в матчах. А еще нельзя себе давать слабости и всегда работать по максимуму. Надо трудиться и не думать о суевериях", - отметил Федецкий.

"Дыминский?, - переспросил защитник, отвечая на уточняющий вопрос. - Правильно. Я к себе всегда очень требователен и самокритичен. Ставлю перед собой только максимальные, а иногда нереальные задачи. Ведь если хочешь невозможного, то достигнешь того, на что ты способен на самом деле", - рассказал Федецкий.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Украины начала сбор накануне двух товарищеских матчей против команд Кипра (24 марта) и Уэльса (28 марта). Эти игры пройдут в рамках подготовки украинской сборной к Евро-2016, который состоится во Франции с 10 июня по 10 июля.