Защитник "Динамо" Хачериди: Я бы точно не поехал играть в Россию

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди не стал бы переходить в один из российских клубов в случае привлекательного предложения из этой страны. Об этом он заявил в интервью газете "Команда", передает сайт "Футбол 24".

"Я бы точно не поехал!", - ответил Хачериди на вопрос журналиста издания.

Вместе с тем, футболист отказался оценивать поступок форварда сборной Украины Евгения Селезнева, который 24 февраля перешел из днепропетровского "Днепра" в краснодарскую "Кубань".

"Понимаю, что многие смотрят на трансфер в политическом ракурсе, но Женя поехал играть в футбол и зарабатывать деньги для семьи. Это его право, и не мне судить его выбор", - объяснил свою позицию Хачериди.

Напомним, 28-летний Евгений Хачериди выступает в составе киевского "Динамо" с 2007 года. Кроме того, начиная с 2009 года, он провел 39 матчей в составе сборной Украины.