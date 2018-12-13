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Шахтер установил личный антирекорд в Лиге чемпионов

15:12, 13 декабря 2018
Футбол
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REUTERS

Гол, пропущенный от "Лиона" в матче 6-го тура группового раунда, стал антирекордным 16-м для донетчан на групповом этапе. Всего "оранжево-черные" пропустили в этом сезоне ЛЧ 9 голов от "Манчестер Сити", 4 гола от "Хоффенхайма" и 3 от "Лиона".

Раннее худшим показателем Шахтера было 15 пропущенных мячей в групповом турнире в дебютном для горняков сезоне-2000/01, сообщает Isport.

Напомним, "Шахтер" набрал 6 очков в группе и, заняв третье место, перешел в Лигу Европы.

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Теги: #ФК Шахтер