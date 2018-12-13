Шахтер установил личный антирекорд в Лиге чемпионов

Горняки пропустили в групповом турнире 16 мячей, что является худшим полказателем клуба за время выступлений в главном еврокубке.

"Шахтер" установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов по количеству пропущенных голов в рамках группового турнира.

Гол, пропущенный от "Лиона" в матче 6-го тура группового раунда, стал антирекордным 16-м для донетчан на групповом этапе. Всего "оранжево-черные" пропустили в этом сезоне ЛЧ 9 голов от "Манчестер Сити", 4 гола от "Хоффенхайма" и 3 от "Лиона".

Раннее худшим показателем Шахтера было 15 пропущенных мячей в групповом турнире в дебютном для горняков сезоне-2000/01, сообщает Isport.

Напомним, "Шахтер" набрал 6 очков в группе и, заняв третье место, перешел в Лигу Европы.