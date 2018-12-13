Вратарь Шахтера Пятов: мы получили то, что заслужили

Голкипер горняков - о вылете команды из Лиги чемпионов.

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после матча 6-го тура группового этапа с "Лионом" (1:1).

«Конечно, мы хотели поиграть дальше в Лиге чемпионов, но, видимо, получили то, что заслужили. В принципе, перед матчем с «Хоффенхаймом» было вообще под вопросом продолжение выступлений в еврокубках. Но мы выиграли ту игру и у нас появились хорошие шансы .

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Тренер пожелал нам успехов в предстоящих матчах. Конечно, все расстроены. Результат был по ходу встречи, но не удержали победный счет. Ничего, все еще впереди. Значит, так надо было, будем играть в Лиге Европы.

Чего не хватило? Удержать счет. У нас там был момент в контратаке, у Мораеса, кажется, при счете 1:0 во втором тайме. Возможно, если бы он забил, то при счете 2:0 все сложилось бы по-другому.

Погодные условия? Они одинаковы для всех. Перенос матча в Киев? Это никак не повлияло. Пришло почти 40 тысяч, все болели, большое им спасибо. Мы чувствовали поддержку. Извиняюсь, что не выиграли. Будем стараться радовать болельщиков в дальнейшем», – сказал Пятов, которого цитирует "Футбол 24".

Напомним, вчера на НСК "Олимпийский" в Киеве "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом" и занял третье место в группе. Этот результат дал возможность горнякам продолжить выступления в Лиге Европы.