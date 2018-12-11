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На матч Лиги чемпионов Шахтер-Лион в Киеве уже продано 31 тысячу билетов

17:10, 11 декабря 2018
Футбол
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На матч Шахтер - Лион продана почти половина билетов / twitter.com/FCShakhtar

Об этом сообщается в официальном аккаунте ФК Шахтер в Twitter.

Игра состоится на НСК Олимпийский, который по официальным данным вмещает 70050 мест. Таким образом, уже почти половина билетов на игру продана.

Победа в матче с Лионом гарантирует чемпиону Украины выход в плей-офф самого престижного еврокубка - 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Лион состоится в среду, 12 декабря.    

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер