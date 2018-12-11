На матч Лиги чемпионов Шахтер-Лион в Киеве уже продано 31 тысячу билетов

Игра состоится в среду на НСК Олимпийский.

На решающий матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Шахтер - Лион в Киеве уже продано 31 тысячу билетов.

Об этом сообщается в официальном аккаунте ФК Шахтер в Twitter.

Игра состоится на НСК Олимпийский, который по официальным данным вмещает 70050 мест. Таким образом, уже почти половина билетов на игру продана.

Победа в матче с Лионом гарантирует чемпиону Украины выход в плей-офф самого престижного еврокубка - 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Лион состоится в среду, 12 декабря.