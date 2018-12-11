На матч Лиги чемпионов Шахтер-Лион в Киеве уже продано 31 тысячу билетов
17:10, 11 декабря 2018Футбол
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Игра состоится в среду на НСК Олимпийский.
На матч Шахтер - Лион продана почти половина билетов / twitter.com/FCShakhtar
На решающий матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Шахтер - Лион в Киеве уже продано 31 тысячу билетов.
Об этом сообщается в официальном аккаунте ФК Шахтер в Twitter.
Игра состоится на НСК Олимпийский, который по официальным данным вмещает 70050 мест. Таким образом, уже почти половина билетов на игру продана.
Победа в матче с Лионом гарантирует чемпиону Украины выход в плей-офф самого престижного еврокубка - 1/8 финала.
Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Лион состоится в среду, 12 декабря.
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