Роналду опроверг слухи о женитьбе

Визит в церковь не был связан с венчанием.

Звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что не намерен жениться в ближайшее время.

"Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик и прихожу поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я не прошу, а благодарю за то, что он защищает мою семью и друзей. Я меняю церковь каждую неделю, потому что в Турине их много, можно выбрать. Папарацци поймали меня в этот момент и посчитали, что я женюсь. Я не знаю, как сложится мое будущее, но в настоящее время у меня нет планов вступать в брак", – признался Роналду в интервью sportfair.it.

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Отметим, что недавно в СМИ появились слухи о женитьбе Роналду после того, как он со своей девушкой Джорджиной был запечатлен на входе в одну из церквей Турина.

Криштиану Роналду вместе со своей подругой воспитывает четырех детей. Трое из них - от суррогатных матерей (восьмилетний сын Криштиану-младший и появившиеся на свет в июне 2017-го близнецы Ева и Матео). В ноябре 2017-го Джорджина Родригес родила футболисту девочку, которую родители назвали Алана Мартина.