УПЛ выступила с заявлением по поводу срыва собрания клубов Премьер-лиги

Из 12 представителей клубов присутствовали половина.

УПЛ через свой официальный сайт выступила с заявлением по поводу срыва общего собрания участников Премьер-лиги.

«Сегодня, 6 декабря, должно было состояться общее собрание участников УПЛ. Клубы должны были обсудить и принять решение по двум важным вопросам – о возможном расширении УПЛ до 16 клубов, а также вопросом, связанным с борьбой с договорными матчами.

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Общее собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума (появились 6 клубов при необходимых 8). По имеющейся информации, в клубы сегодня утром поступали звонки с призывом не участвовать в запланированном собрании. Также появлялась информация, что такие звонки поступали от сотрудников или представителей Украинской премьер-лиги.

Официально заявляем, что никто из УПЛ таких звонков не делал, и не призывал клубы не участвовать в собрании. Эта информация не соответствует действительности. УПЛ отмечает, что вопросы, которые должны рассматриваться на общем собрании, очень важны и актуальны для украинского футбола, ведь договорные матчи не только негативно влияют на имидж футбола в Украине, но и ставят под угрозу его существование как таковое».

Как сообщал УНИАН, «Динамо», «Олимпик» и «Заря» потребовали отставки президента УПЛ Томаса Гримма.

Сам президент заявил, что днем ранее все клубы обещали, что прибудут на собрание.