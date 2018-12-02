Нос всмятку: украинец Зинченко получил тяжелую травму в матче за Ман Сити (фото)

Александр Зинченко второй раз за неделю попал в стартовый состав своего клуба.

Полузащитник сборной Украины и футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко не смог закончить поединок в английской Премьер-лиге против "Борнмута" из-за перелома носа.

Зинченко второй раз за неделю попал в стартовый состав «Манчестер Сити». На этот раз в матче 14-го тура АПЛ "горожане" принимали «Борнмут» и победили со счетом 3:1. К сожалению, Зинченко не удалось доиграть матч до конца из-за повреждения.

Вдвойне обиднее должно быть украинцу от того, что его травмировал партнер по команде. Фернандиньо в верховой борьбе заехал локтем по носу Зинченко. В результате нос Александра оказался разбит, а Хосеп Гвардиола выпустил вместо украинца Фабиана Делфа. Следует отметить, что Зинченко до этого инцидента принял участие в одном из голов «Манчестер Сити» в данной игре.

Последствиями травмы Зинченко поделился на своей страничке в Instagram. «Вступил в клуб сломанных носов» - так прокомментировал фото Зинченко.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Зинченко сыграл весь матч против «Лиона» в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью во Франции и вышел в плей-офф турнира.