Сборная Португалии по футзалу отказалась от игр в Украине из-за военного положения

Товарищеские матчи, которые должны были пройти 4-5 декабря в Запорожье не состоятся.

Матчи с участием сборных Украины и Португалии, которые должны были пройти 4-5 декабря в Запорожье не состоятся.

Вчера вечером Ассоциация футзала Украины получила обращение от Федерации футбола Португалии, в котором было сообщено, что сборная Португалии по футзалу отказывается прибыть в Запорожье в связи с введением военного положения в отдельных областях нашей страны. Причиной такого решения стали рекомендации МИД Португалии и УЕФА, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

В свою очередь, украинская сторона предложила рассмотреть возможность проведения матчей в другом городе нашей страны, которое не находится в зоне действия военного положения. Таким образом, вопрос относительно товарищеских матчей сборной Украины в заранее запланированные даты УЕФА находится на стадии рассмотрения.

Информацию относительно процедуры возврата билетов на эти поединки будет предоставлена в ближайшее время.

"Дополнительно сообщаем, что другие запланированные мероприятия Ассоциации футзала Украины сейчас остаются в силе. Рассчитываем на понимание поклонников футзала в связи с этой ситуацией, которая произошла по объективным причинам", - говорится в релизе АФУ.

Как сообщал УНИАН, накануне УЕФА принял решение перенести место провіедення матча Лиги Европы Ворскла - Арсенал (Лондон, Англия) с Полтавы в Киев. Матч был перенесен из-за введения военного положения в Харьковской области, через которую Арсенал должен был добираться из Лондона в Полтаву.