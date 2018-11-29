Сборная Португалии по футзалу отказалась от игр в Украине из-за военного положения
Матчи с участием сборных Украины и Португалии, которые должны были пройти 4-5 декабря в Запорожье не состоятся.
Вчера вечером Ассоциация футзала Украины получила обращение от Федерации футбола Португалии, в котором было сообщено, что сборная Португалии по футзалу отказывается прибыть в Запорожье в связи с введением военного положения в отдельных областях нашей страны. Причиной такого решения стали рекомендации МИД Португалии и УЕФА, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.
В свою очередь, украинская сторона предложила рассмотреть возможность проведения матчей в другом городе нашей страны, которое не находится в зоне действия военного положения. Таким образом, вопрос относительно товарищеских матчей сборной Украины в заранее запланированные даты УЕФА находится на стадии рассмотрения.
Информацию относительно процедуры возврата билетов на эти поединки будет предоставлена в ближайшее время.
"Дополнительно сообщаем, что другие запланированные мероприятия Ассоциации футзала Украины сейчас остаются в силе. Рассчитываем на понимание поклонников футзала в связи с этой ситуацией, которая произошла по объективным причинам", - говорится в релизе АФУ.
Как сообщал УНИАН, накануне УЕФА принял решение перенести место провіедення матча Лиги Европы Ворскла - Арсенал (Лондон, Англия) с Полтавы в Киев. Матч был перенесен из-за введения военного положения в Харьковской области, через которую Арсенал должен был добираться из Лондона в Полтаву.