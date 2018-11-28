УЕФА опубликовал заявление по поводу переноса матча "Ворскла" – "Арсенал" из Полтавы в Киев.

УЕФА опубликовал заявление по поводу переноса матча «Ворскла» – «Арсенал» из Полтавы в Киев.

«Решением правительства Украины 26 ноября 2018 года в отдельных регионах введено военное положение. В свете этого исключительного решения УЕФА был вынужден в срочном порядке пересмотреть возможные последствия проведения 29 ноября матча группового этапа Лиги Европы между «Ворсклой» и «Арсеналом».

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Срочное решение УЕФА о переносе матча в Киев продиктовано внезапным введением военного положения и неопределенностью обстановки в плане безопасности в отдельных районах Украины, особенно учитывая крайне сжатые сроки для оценки всех рисков.

УЕФА тесно работает с ФФУ, чтобы обеспечить проведение матча в Киеве на НСК «Олимпийский». Это решение касается матча «Ворскла» – «Арсенал». УЕФА продолжает тесное сотрудничество с ФФУ в вопросах оценки всех последствий и осложнений, связанных с проведением матчей в отдельных районах Украины в ближайшем будущем.

УЕФА пошлет в Украину старших экспертов по безопасности для дальнейшего изучения ситуациии и потенциальных последствий в вопросах обеспечения безопасности на будущих матчах в турнирах УЕФА. Мы сожалеем о неудобствах для болельщиков «Ворсклы», связанных с переносом матча», – написано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, всего за двое суток до матча Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" УЕФА принял решение о переносе игры в Киев. На поединок в Полтаве было продано 16,5 тысяч билетов.