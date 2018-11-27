Шахтер обыграл Хоффенхайм и продолжит борьбу за плей-офф Лиги чемпионов

Гостевой матч завершился со счетом 2:3.

В Хоффенхайме (Германия) завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный Хоффенхайм принимал донецкий Шахтер.

Игра закончилась со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды начали с традиционной в таких случаях разведки, но она продлилась не более 10 минут, а затем случился настоящий голепад.

На 14-й минуте Исмаили сыграл в стенку с Тайсоном слева ворвался в штрафную и с острого угла отправил мяч в ворота мимо голкипера - 0:1. А спустя минуту гости и вовсе удвоили свое преимущество в счете. На 15-й минуте немцы допустили потерю в центре поля и Мораес сразу разрезной передачей вывел Тайсона один на один с голкипером. Бразилец хладнокровно реализовал момент - 0:2.

Впрочем. уверенное преимущество в счете гости удерживали недолго. Уже на 17-й минуте Бельфодиль ювелирным забросом вывел на ворота Крамарича, который технично перебросил мяч через вышедшего Пятова - 1:2. В дальнейшем на поле шла более спокойная игра, но с заметным преимуществом хозяев поля. И к концу первого тайма они сумели сравнять счет. На 40-й минуте атака Хоффенхайма правым флангом завершилась прострелом Кадержабека. Кривцов в падении выбил мяч, но недалеко: снаряд опустился на голову Цуберу, который из района 11-тиметровой отметки по дуге нанес точный удар - 2:2.

После перерыва хозяева быстро завладели инициативой, но никак не могли воплотить его в преимущество в счете. А на 60-й минуте в довольно спорной ситуации был удален Солои. Игрок в штрафной Шахтера в борьбе грязно сыграл против Матвиенко и арбитр показал второе предупреждение игроку Хоффенхайма - автоматическое удаление.

Впрочем, и оставшись вдесятером хозяева поля продолжали атаковать. Причем, атаки были не менее опасные, чем при игре в основных составах. И порой уже не выдерживали нервы у голкипера горняков Андрея Пятова, который неоднократно "выговаривал" партнерам по защитной линии своей команды.

У горняков также были отличные моменты для того, чтобы вырвать такую необходимую, с точки зрения борьбы за место в плей-офф Лиги чемпионов победу. И судьба матча решилась на 90+3 минуте, когда Тайсон забил победный гол.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры по которой можно проследить за ходом событий в матче.

Таким образом, горняки набрали 5 очков в турнирной таблице и поднялись на 3-е место. Команда сохраняет шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов и в последнем туре поведет очный спор за попадание в 1/8 финала с французским Лионом.

12 декабря Шахтер примет на своем поле французский Лион, а Хоффенхайм сыграет в гостях против английского Манчестер Сити.