Динамо (U-19) обыграло Андерлехт и пробилось в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА
«Динамо» (U-19) провело второй матч против сверстников из бельгийского «Андерлехта» во втором раунде Юношеской лиги УЕФА.
Поединок состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершился волевой победой украинской команды со счетом 2:1.
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На 51-й минуте счет открыл игрок "Андерлехта" Антуан Колассен. Однако на 65-й минуте Георгий Цитаишвили результативно исполнил штрафной удар - 1:1.
На 82-й минуте защитник гостей сыграл рукой, спасая собственные ворота после удара футболиста "Динамо". Последовало двойное наказание - пенальти и удаление в составе "Андерлехта". Сергей Булеца четко реализовал 11-метровый и принес победу киевлянам - 2:1.
Отметим, что первый матч между командами завершился вничью - 1:1. Таким образом, "Динамо" (U-19) вышло в следующий раунд. В стыковых матчах украинская команда сыграет с одной из команд, занявших второе место в группе Пути Лиги чемпионов УЕФА.